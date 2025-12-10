cnt
PowerShell warnt neu vor Inhalten aus dem Web
Quelle: Microsoft

PowerShell warnt neu vor Inhalten aus dem Web

Mit den jüngsten Updates verlangt PowerShell beim Einlesen von Webinhalten via Invoke-WebRequest-Anweisung nun aus Sicherheitsgründen eine Bestätigung.
10. Dezember 2025

     

Microsoft hat das Befehlszeilen-Tool PowerShell sicherer gemacht, wie der Konzern auf seinen Support-Seiten bekannt gibt. So verlangt PowerShell 5.1 neu eine Bestätigung, wenn über die Invoke-WebRequest-Anweisung Webinhalte ohne zusätzliche Parameter eingelesen werden. Ausserdem erfolgt eine Warnung, dass integrierte Scripts ausgeführt werden können. Dazu wird die Verwendung des -UseBasicParsing-Parameters empfohlen, um jegliche Script-Ausführung zu verhindern.

Microsoft empfiehlt, bei Scripts, die mit nicht geprüften oder öffentlichen Webinhalten arbeiten, ein Umschreiben des Codes wie auch die Nutzung alternativer Parsing-Methoden wie das Einlesen von Quellcode als Plain Text.


Die Neuerungen wurden mit den diese Woche veröffentlichten Windows-Updates eingeführt. Laut Microsoft sollen bestehende Scripts auch mit der Neuerung problemlos laufen. Nur wenn erweitertes HTML-Parsing (wie Formulare oder DOM) genutzt wird, kann es sein, dass keine strukturierten Objekte und nur die Raw-Daten ausgegeben werden. (rd)


