Microsoft stellt Public Preview von AI Shell vor

Mit der Public Preview von AI Shell hat Microsoft eine KI-Erweiterung für Befehlszeilen-Interaktionen vorgestellt. Wie der Konzern im Dev Blog ausführt, erstellt AI Shell eine interaktive Befehlszeile, die mit verschiedenen LLMs zu interagieren vermag und darüber hinaus ein Framework für die Erstellung eigener KI-Agenten bereitstellt.Im Detail besteht das AI-Shell-Projekt aus einem Befehlszeilen-Interface, dem besagten Framework für die Agentenerstellung, einem Modul für die Powershell-Integration sowie AI-Agenten, um sofort loslegen zu können. In der Preview finden sich mit Azure OpenAI Agent und Copilot in Azure zwei Agenten. Bei Ersterem handelt es sich um eine Art Hilfe, welche die via Azure OpenAI bereitgestellten KI-Modelle verwendet, um Abfragen oder Code-Erstellungen auszuführen. Der zweite Agent soll die Leistung von Copilot in Azure auf die Befehlszeile bringen, um Cloud-basierte Unterstützung zu liefern, Azure-Powershell-Befehle bereitzustellen oder bei der Automatisierung von Azure-spezifischen Aufgaben zu helfen.AI Shell lässt sich entweder als ausführbare Datei unabhängig von einer Shell starten oder über eine Integration mit Powershell 7, wobei AI Shell dann in Powershell in einem Seiten-Panel zur Verfügung steht, um hier zu helfen oder bei der Fehlersuche zu unterstützen.AI Shell benötigt entweder mindestens Windows 10 mit Powershell 7.4.6 sowie Windows Terminal, während auf dem Mac MacOS 13 Ventura, ebenfalls Powershell 7.4.6 sowie die iTerm2-Terminal-App vorausgesetzt werden. Microsoft stellt AI Shell via Github zur Verfügung. (rd)