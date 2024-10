Vorschau von Autonomous Agents kommt bald in Copilot Studio

Microsoft hat an seiner AI Tour in London eine Reihe von Funktionen angekündigt, mit denen sich autonome Agenten erstellen lassen. Konkret sollen diese an der kommenden Ignite-Konferenz , die Online vom 19. bis zum 21. November stattfindet, in Form einer öffentlichen Vorschau vorgestellt werden. "Diese Agenten verstehen die Art Ihrer Arbeit und handeln in Ihrem Namen – sie bieten Unterstützung über Unternehmensrollen, Teams und Funktionen hinweg", heisst es in der Ankündigung.Für die Erstellung solcher Agenten dient Copilot Studio, laut Microsoft "eine All-in-One-Plattform für den Bau von Agenten mit Managed-SaaS-Infrastruktur, KI-Modellen, einem Low-Code-Design-Interface und Tausenden von vorgefertigten Konnektoren." Die damit erstellten Agenten können in Copilot, auf Websites und in Apps integriert werden und können automatisch auf Signale im Unternehmen reagieren, die von verschiedenen Tools, Systemen und Datenbanken stammen sowie Aufgaben anstossen. Mit Copilot Studio könne jedes Unternehmen zum KI-First-Unternehmen werden, merkt Microsoft weiter an. Mehr Informationen finden sich auf der Ankündigungsseite im Copilot Studio Blog, die auch Links zu weiteren Beiträgen enthält. (ubi)