Microsoft lanciert .NET-Libraries für KI-Integration

Microsoft hat neue .NET-Libraries für die Integration von KI-Funktionen in .NET-Anwendungen vorgestellt. Die Microsoft .Extensions.AI.Abstractions und Microsoft.Extensions.AI Libraries sind per sofort in der Preview-Version verfügbar. Als Beispiel wird etwa das IChatClient-Interface genannt, mit dem sich der Zugriff auf LLMs (remote oder lokal) einrichten lässt. "Unser Ziel ist es, Standardimplementierungen für Caching, Telemetrie, Toolaufrufe und andere allgemeine Aufgaben bereitzustellen, die mit jedem Anbieter funktionieren", so Microsoft im Devblog. In erster Instanz werden Implementierungen für OpenAI, Azure AI Inference und Ollama geboten. Diese stehen an folgenden Stellen zum Download bereit: Microsoft.Extensions.AI.Ollama (win)