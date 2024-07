Copilot: In Word kann die KI-Erfahrung personalisiert werden

Bald können Word-Nutzerinnen und -Nutzer den KI-Assistenten mit Profilen an die eigenen Vorlieben anpassen. Das KI-Assistententool, das Teil des Copilot Pro- oder Copilot für Microsoft 365-Abonnements ist, soll bald in der Lage sein, die Art und Weise, wie Copilot auf die Aufforderungen eines Users reagiert, anzupassen – dies dank neuen Personalisierungsprofilen.In der Microsoft-365-Roadmap schreiben die Redmonder dazu: "Dabei werden Vorlieben, Interessen und andere Informationen berücksichtigt, um den Nutzern eine individuelle Erfahrung zu bieten."Microsoft schreibt weiter, dass die Funktion in der Webversion ab Juli 2024 für Nutzer mit Copilot Pro- und Copilot für Microsoft-365-Abo eingeführt wird. (cma)