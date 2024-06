Kein GPT Builder mehr für Copilot-Pro-Abonnenten

Mit dem GPT Builder, bisher im Abonnement für die Microsoft-Dienste Copilot Pro und Copilot für Microsoft 365 inbegriffen, lassen sich kundenspezifisch individuelle Chatbots erstellen. Für Copilot-Pro-Abonnenten ist damit nur ein paar Monate nach der Einführung Schluss, wie Microsoft in einer knapp gehaltenen Meldung verkündet.Demnach wird das Feature Copilot GPT in Copilot Pro ab dem 10. Juli 2024 eingestellt. Zur Begründung gibt Microsoft an: "Wir evaluieren weiterhin unsere Strategie für die Erweiterbarkeit von Copilot für Verbraucher und priorisieren die wichtigsten Produkterfahrungen, während wir weiterhin den Möglichkeiten der Entwickler verpflichtet bleiben. Zu diesem Zweck verlagern wir unseren Fokus auf GPTs auf kommerzielle und Unternehmensszenarien und stoppen GPT-Bemühungen in Consumer Copilot."Mit anderen Worten: Microsoft will die Funktionalität nur noch für die wohl lukrativeren Geschäftskunden bereitstellen. Bereits erstellte Copilot-GPTs werden bei Copilot-Pro-Abonnenten gelöscht, ebenso die vom Copilot GPT Builder gesammelten Daten. Und auch die bestehenden Copilot-Pro-Abos werden zum Ende der laufenden Aboperiode nicht automatisch verlängert. Wer Copilot Pro (ohne GPT Builder) weiter nutzen will, muss das Abo manuell wieder aktivieren. (ubi)