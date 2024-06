Diese neuen KI-Tools sind zum Start der Copilot+ PCs verfügbar

Ab sofort gibt’s die neuen Copilot+ PCs, die Microsoft in Zusammenarbeit mit mehreren grossen PC-Herstellern im Mai gemeinsam angekündigt hat , zu kaufen. Und zum Verkaufsstart präsentiert Microsoft eine grosse Tour durch den Feature-Fächer, auf den man mit dem Kauf eines Copilot+ Rechners freuen darf. Anzumerken ist, dass man sich für die Nutzung der Tools, die etwa in Paint oder der Photo-App integriert werden, in der jeweiligen App mit einem Microsoft-Account einloggen muss. Dies nicht zuletzt um sicherzustellen, dass mit KI erstellte Inhalte den "Richtlinien für verantwortungsvolle KI (RAI) und Sicherheit entsprechen", so Microsoft Das erste vorgestellte KI-Feature ist Cocreator – ein Text-zu-Bild-Tool für Paint. Die KI kann laut Microsoft nicht nur Bilder auf Basis von Texteingaben erstellen, sondern auch reagieren, während man in Paint zeichnet und das Bild "fast in Echtzeit" weiterentwickeln. Mit einem Regler kann man den Grad der KI-Unterstützung regulieren. Wie die stückweise Erstellung eines Bildes abläuft, lässt sich im Video unten sehen.