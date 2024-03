Copilot Pro ab sofort weltweit verfügbar

Microsoft hat über die weltweite Verfügbarkeit des KI-Assistenten Copilot Pro informiert, der mit dem heutigen Schritt in allen 222 Ländern und Regionen verfügbar ist. Dazu hat der Konzern eine kostenlose Probeversion sowie die Integration in die Webversionen der Microsoft-365-Apps angekündigt.Mit dem Schritt kann Copilot Pro ab sofort auch in den kostenlos nutzbaren Microsoft-365-Webapps verwendet werden, wobei mitunter auch die deutsche Sprache unterstützt wird. Hierfür wird einzig eine Copilot-Pro-Lizenz benötigt, während kein zusätzliches Microsoft-365-Abo vorausgesetzt wird. Dasselbe soll in den kommenden Monaten auch für die kostenlosen Mobile-Apps Microsoft 365 und Outlook für iOS und Android gelten. In den Desktop-Anwendungen wird derweil nach wie vor eine Personal- oder Family-Lizenz benötigt.Pro-Abonnenten haben zudem neu die Möglichkeit, Copilot zu personalisieren. Hierfür wurde mit Copilot GPT Builder ein Tool vorgestellt, das die Erstellung persönlicher GPT-Modelle ermöglicht. Der KI-Assistent lässt sich so für spezifische Aufgaben trainieren.