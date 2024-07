Copilot-Funktionen bald auch in Apps von Drittanbietern

Kommenden Herbst wird Microsoft mit Windows 11 24H2 die KI-Funktionen des Copilot-Assistenten in allen Ecken und Enden des Betriebssystems zum Einsatz bringen. Während bis anhin davon ausgegangen wurde, dass mit Copilot eine Microsoft-exklusive Strategie gefahren wird, scheint nun auch eine Öffnung für Drittanbieter-Apps möglich.Wie "Windows Latest" meldet , ist ein FAQ-Dokument für Entwickler aufgetaucht, das die Vermutung nahe legt, die Copilot-KI-Funktionen könnten bald schon in Apps von Dritten auftauchen. Im Dokument werden Entwickler ermuntert, KI-Features in ihre Anwendungen zu implementieren, sei es via lokalen oder via Cloud-basierten Modellen. Sodann werden für die Umsetzung Programmiersprachen wie C# oder C++ oder als Framework OnnxRuntime empfohlen.Bis anhin hat Microsoft hauseigene Apps wie Paint oder Notepad mit KI-Funktionen ausgestattet. Man darf gespannt sein, ob die KI-Welle bald schon das App-Ökosystem erfassen wird. (rd)