Neue Features für Copilot+ PCs

Weiter kommt eine Funktion namens Click Do, mit der Aktionen im Kontext zur aktuellen Aufgabe vorgeschlagen und direkt angeklickt werden können. Als Beispiel nennt Microsoft etwa die Möglichkeit, aus dem Snipping Tool heraus die Bing-Bildersuche anwerfen oder den Hintergrund eines Screenshots via Photos-App mit einem Blur-Hintergrundeffekt versehen zu können. Zusätzliche Neuerungen für Copilot+ PCs umfassen eine verbesserte Suche in Windows, das Hochskalieren von Bildern in Photos oder eine Generative-Fill-Funktion für Paint.Weiter macht Microsoft auf den per sofort startenden Rollout von Windows 11 24H2 aufmerksam. Zu den neuen Features gehören etwa ein Energy Saver Feature, Unterstützung für hörgeschädigte Nutzer und WiFi-7-Kompatibilität. (win)