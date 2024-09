Ab November gibt’s Copilot+ Features auch für AMD- und Intel-PCs

Im Mai hatte Microsoft Copilot+ PCs angekündigt – Windows-Rechner, deren Prozessor in der Lage ist, danke NPU direkt auf der Maschine KI-Berechnungen durchzuführen. Zum Start waren ausschliesslich Rechner als Copilot+ PCs vorgesehen, in denen ein Snapdragon X Elite oder X Plus SoC von Qualcomm steckte – einer exklusiven Partnerschaft und dem fehlenden Chip-Line-up der Mitbewerber AMD und Intel sei Dank. Nun aber kündigt Microsoft an , dass die Zeit der Exklusivität bald vorbei ist.AMD und Intel hätten ihre Chips um KI-fähigkeiten erweitert und als AMD Ryzen AI 300 sowie Intel Core Ultra 200v auf den Markt gebracht. Diese würden den Anforderungen, die an einen Copilot+ PC gestellt werden, erfüllen. Entsprechend werde man ab November Copilot+ Features, die bislang Snapdragon-PCs vorenthalten waren, auch auf AMD- und Intel-Rechner bringen. Zu diesen Features gehören Live-Übersetzungen, Cocreator in Paint, um Bilder mittels Prompt-Eingabe zu generieren, Windows Studio Effects, um beispielsweise Hintergrundeffekte zu erstellen, oder auch KI-Werkzeuge für die Photos App. Die kontroverse Recall-Funktion wird vorerst fehlen, Microsoft erklärt, dass man diese Funktion ab Oktober vorerst mit der Insider Community testen wird. Laut Microsoft werden die Neuerungen automatisch via Windows Update auf Rechner mit entsprechender Chip-Ausstattung ausgerollt. (mw)