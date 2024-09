Microsoft zeigt Pages und neue Copilot-Integrationen für M365

Darüber hinaus werden auch noch neue Copilot-Integrationen für weitere M365-Apps vorgestellt: So gut wie alle Apps bekommen neue Copilot-Features. In Excel soll Copilot fortan etwa "der persönliche Excel-Experte" des Nutzers sein und auch bei komplizierten Formeln und Tasks unterstützen. Copilot für Excel ist im Public-Preview-Status verfügbar, mehr Infos finden sich hier . In Powerpoint soll Copilot mit dem Narrative Builder fortan bei der Erstellung von Präsentations-Drafts helfen und den Kreativprozess begleiten.Und in Outlook könne Copilot fortan helfen, die Inbox zu strukturieren und zu priorisieren. Die Preview-Phase startet gegen Ende des Jahres. In Word soll die KI ab Ende September dann dabei Helfen, andere Quellen aus dem Web oder anderen Dokumenten in einem Word-File zu referenzieren und in Onedrive hilft die KI ab Ende September dabei, Daten zu finden, gegebenenfalls auch als Zusammenfassung oder Überblick.Weiterführende Links, Videos und mehr Infos gibts an dieser Stelle. (win)