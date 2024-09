Teams-Update bringt zeitbasierte Suche mit Copilot

"Cross-Room"-Reaktionsübersicht für Mesh-Events

Ausserdem stellt Microsoft ein Feature vor, welches das Unternehmen "Cross-Room reaction visualizations for hosts" nennt. Damit können Admins (hosts) Reaktionen – also erhobene Hände oder Emojis – von Nutzerinnen und Nutzern über mehrere virtuelle Mesh-Event-Räume überblicken. Microsoft Mesh ermöglicht es hybrid arbeitenden Mitarbeitenden, sich mit Microsoft Teams via PC oder Meta-Headset mit 3D-Umgebungen zu verbinden. Die neue "Cross-Room"-Funktion für Mesh-Events ist in Teams Premium verfügbar.Des Weiteren werden nun Apps in Gruppenchats mit externen Benutzern unterstützt. So können Personen ausserhalb des Unternehmens auf Anwendungen zugreifen, was die Zusammenarbeit erleichtert.Und nicht zuletzt sind KI-generierte Notizen und Aufgaben jetzt in der Government Community Cloud (GCC) Umgebung verfügbar. Das smarte Meeting-Recap erstellt laut Microsoft eine umfassende Zusammenfassung der Meeting-Ereignisse, identifiziert Folgeaufgaben und fasst die wichtigsten Punkte zusammen. Hierfür ist eine Teams Premium GCC-Lizenz oder eine Microsoft Copilot für Microsoft 365 GCC-Lizenz erforderlich. Weitere Neuerungen für Teams sind im Teams-Blog zu finden. (cma)