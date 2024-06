Team-Erstellung im neuen Teams-Client schlägt fehl

Im neuen Client von Microsofts Collaboration-Plattform Teams tauchen immer mal wieder Fehler auf, wie man den diversen Einträgen auf den Dienststatus-Seiten von Microsoft 365 entnehmen kann.In den letzten Tagen scheint ein neuer Bug hinzugekommen zu sein, der das Anlegen neuer Teams verunmöglicht. Wie Günter Born in seinem Blog berichtet , liegen diverse entsprechende Anwendermeldungen vor, wonach im Teams-2.0-Client mit der Build-Kennung 24152.412.2958.9166 das Anlegen neuer Teams mit der Meldung "Aktion konnte nicht abgeschlossen werden" quittiert wird.Mittlerweile finden sich sowohl in den englischsprachigen als auch in den deutschen Teams-Foren entsprechende Meldungen. Seitens Microsoft liegt noch keine Bestätigung des Problems vor. Ein Workaround, um das Verhalten zu umschiffen, ist bis anhin nicht bekannt. (rd)