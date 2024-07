Microsoft schafft Office 365 Connectors in Teams ab

Microsoft hat verkündet, dass Office 365 Connectors in Teams abgeschafft werden. Dies mit nur wenigen Monaten Vorlaufzeit: Ab dem 15. August 2024 wird Microsoft zunächst die Erstellung von Connectors in allen Clouds blockieren. Ab dem 1. Oktober 2024 werden dann sämtliche Connectors in allen Clouds nicht mehr funktionieren.Office 365 Connectors in Microsoft Teams liefern Inhalte und Dienstaktualisierungen direkt von Drittanbieterdiensten in Teams Channels. So können etwa Updates von Diensten wie Azure DevOps Services, Trello, Wunderlist oder Github und anderen direkt in Teams Channels weitergeleitet werden.