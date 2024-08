Speaker Progress bietet Stütze beim Präsentieren in Teams

Teams for Education bekommt von Microsoft per sofort eine neue KI-gestützte Funktion: Der sogenannte Speaker Progress bietet während Präsentationen Coaching und Feedback in Echtzeit. In die Bewertung fliessen etwa die Redegeschwindigkeit, die Stimmlage, Wiederholungen und die Verwendung von Füllwörtern ein. Sogar die Körpersprache wird bewertet. Dazu gibt’s nach dem Beenden der Präsentation einen zusammenfassenden Report. Nützlich sein soll Speaker Progress vor allem, um Präsentations-Skills zu fördern und die Angst vor Präsentationen zu nehmen.Die Lehrperson kann Speaker Progress mit verschiedenen Modifikatoren aufsetzen, so kann etwa eingestellt werden, wie viele Versuche der Schüler bekommt oder wie lange die Präsentation dauern soll. Aufgesetzt wird Speaker Progress über die Teams Assignments.Vorläufig eignet sich Speaker Progress aber wohl noch nicht fürs Schweizer Schulsystem – aktuell ist die Lösung erst in Englisch und Spanisch verfügbar. Weitere Sprachen sollen aber zeitnah hinzukommen, wie Microsoft verspricht. Mehr Informationen und Anleitungen finden sich hier. (win)