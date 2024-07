Copilot App auch für Windows 10

Dass Windows 11 standardmässig mit einer Copilot App ausgestattet ist, ist heute selbstverständlich. Jetzt will Microsoft es aber auch Windows-10-Usern ermöglichen, mit der Copilot App KI-Funktionen innerhalb des Betriebssystems zu nutzen. Die Copilot App ist im Update KB5040427 enthalten, das als wichtiges Sicherheitsupdate zwingend auf den PC kommt. Dies widerspricht eigentlich Microsofts Politik, für Windows 10 keine neuen Features mehr anzubieten – aber die gleichen Funktionen wären über die Copilot-Web-App ebenfalls erreichbar.Windows-10-Geräte sind zudem meist nicht wie die neuen Copilot+-PCs mit einer NPU ausgestattet, die KI-Berechnungen direkt im Gerät abarbeiten kann. Aber die Copilot App greift sowieso auf ein LLM zurück, das in der Cloud läuft. Aus diesem Gesichtspunkt ergibt eine Copilot App für Windows 10 durchaus Sinn, zumal die Nutzer sich damit an KI-Funktionalität gewöhnen können und sie bei einem Umstieg auf Windows 11 wohl weiter nutzen werden. (ubi)