Microsoft Copilot soll künftig mit Menschen sprechen können

Im Wettstreit um die beste KI-Software will Microsoft Copilot stärker zum persönlichen Assistenten der User machen. Um dies zu erreichen, testet Microsoft derzeit neue Funktionen. Beispielsweise soll Copilot künftig nicht nur eine Zusammenfassung aktueller Nachrichten vorlesen, sondern auch Unterhaltungen mit Menschen führen können. Um diese neuen Funktionen zu testen, führt Microsoft wiederum Copilot Labs ein. Bevor man neue Tools für alle Nutzer freigebe, würden sie im Lab von einer kleinen Gruppe getestet, um Feedback zu sammeln und dieses in das Produkt fliessen zu lassen, heisst es seitens der Redmonder.Die erste Funktion, die in Copilot Labs verfügbar werden soll, heisst Think Deeper. Dieses Feature soll Copilot die Fähigkeit verleihen, komplexe Problemstellungen zu verstehen. "Unter Verwendung der neuesten Denkmodelle kann Copilot bei allem helfen, von der Lösung schwieriger mathematischer Probleme bis zur Abwägung der Kosten für die Verwaltung von Hausprojekte", heisst es im Blog dazu. Think Deeper ermögliche Copilot detailliertere und schrittweise Antworten auf knifflige Fragen. Das neue Feature wird ab sofort für eine begrenzte Anzahl von Copilot-Pro-Nutzern in Australien, Kanada, Neuseeland, Grossbritannien und den Vereinigten Staaaten eingeführt.Ausserdem stellt Microsoft Copilot Vision vor. Ziel der Funktion ist es, Copilot die Möglichkeit zu geben, zu sehen, was ein Nutzer auf einer Website angezeigt bekommt. Diese Funktion werde in einem "begrenztem Umfang" in den Copilot Labs getestet. "Wenn Sie es wünschen, kann er die Seite, die Sie gerade ansehen, verstehen und Fragen zu ihrem Inhalt beantworten. Er kann die nächsten Schritte vorschlagen, Fragen beantworten, Ihnen bei der Navigation helfen und Sie bei Ihren Aufgaben unterstützen", heisst es im Blog. Das Ganze funktioniere über natürliche Sprache. Es handelt sich aber um eine reine Opt-in-Funktion, schränkt Microsoft ein. In der Vorabversion werde also "absolut nichts" von den Inhalten, ob Audio, Bilder, Text oder eine Konversation mit Copilot, gespeichert oder für Schulungen verwendet. Sobald man die Funktion schliesse, werde sie dauerhaft verworfen. (cma)