Google Pixel 10a startet in der Schweiz ab 499 Franken

Das Pixel 10a kommt am 5. März in der Schweiz in den Handel und soll gegenüber dem Vorgänger schneller laden sowie mehr KI-Funktionen mitbringen. Verkauft wird es im Google
Store sowie bei Swisscom, Salt
, Mobilezone
und Digitec
.
Für Fotos gibt es eine Dual-Rückkamera mit 48-Megapixel-Hauptkamera und 13-Megapixel-Ultraweitwinkel, ergänzt durch Makrofokus und Nachtsichtmodus. Neu in der A-Serie sind laut Google KI-Funktionen für die Kamera, darunter "Automatische Beste Aufnahme", bei der mehrere Bilder analysiert und der beste Moment ausgewählt wird, sowie "Kamera-Coach", der Schritt für Schritt Hinweise zu Licht und Bildkomposition geben soll. Mit "Mich hinzufügen" soll zudem ein Gruppenfoto möglich sein, auf dem auch die Person hinter der Kamera zu sehen ist.
Als Prozessor steckt der Tensor G4 im Pixel 10a, darüber sollen Gemini-Funktionen wie Gemini Live für dialogartige Gespräche und Nano Banana für das kreative Bearbeiten und Verändern von Fotos verfügbar sein. Zusätzlich nennt Google "Circle to Search", womit sich Inhalte auf dem Bildschirm durch Einkreisen oder Antippen suchen lassen.
Das Pixel 10a ist in Obsidian, Fog, Lavender und Berry erhältlich und kostet in der Schweiz 499 Franken mit 128 GB sowie 599 Franken mit 256 GB.
(dow)