cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Google Pixel 10a startet in der Schweiz ab 499 Franken
Quelle: Google

Google Pixel 10a startet in der Schweiz ab 499 Franken

Google bringt das Pixel 10a am 5. März in die Schweiz und setzt auf neue KI-Funktionen sowie schnelleres Laden. Dazu kommen sieben Jahre Updates und eine robustere Ausstattung.
19. Februar 2026

     

Das Pixel 10a kommt am 5. März in der Schweiz in den Handel und soll gegenüber dem Vorgänger schneller laden sowie mehr KI-Funktionen mitbringen. Verkauft wird es im Google Store sowie bei Swisscom, Salt, Mobilezone und Digitec.

Für Fotos gibt es eine Dual-Rückkamera mit 48-Megapixel-Hauptkamera und 13-Megapixel-Ultraweitwinkel, ergänzt durch Makrofokus und Nachtsichtmodus. Neu in der A-Serie sind laut Google KI-Funktionen für die Kamera, darunter "Automatische Beste Aufnahme", bei der mehrere Bilder analysiert und der beste Moment ausgewählt wird, sowie "Kamera-Coach", der Schritt für Schritt Hinweise zu Licht und Bildkomposition geben soll. Mit "Mich hinzufügen" soll zudem ein Gruppenfoto möglich sein, auf dem auch die Person hinter der Kamera zu sehen ist.


Als Prozessor steckt der Tensor G4 im Pixel 10a, darüber sollen Gemini-Funktionen wie Gemini Live für dialogartige Gespräche und Nano Banana für das kreative Bearbeiten und Verändern von Fotos verfügbar sein. Zusätzlich nennt Google "Circle to Search", womit sich Inhalte auf dem Bildschirm durch Einkreisen oder Antippen suchen lassen.

Das Pixel 10a ist in Obsidian, Fog, Lavender und Berry erhältlich und kostet in der Schweiz 499 Franken mit 128 GB sowie 599 Franken mit 256 GB. (dow)
(Quelle: Google)
(Quelle: Google)
(Quelle: Google)
(Quelle: Google)
(Quelle: Google)
(Quelle: Google)
(Quelle: Google)


Weitere Artikel zum Thema

Gemini kann jetzt Musik machen

 19. Februar 2026 - Mit der neuen Unterstützung für Googles bisher leistungsfähigstes Musik-KI-Modell Lyria 3 erlaubt die Gemini-App, aufgrund von Prompts halbminütige Musikstücke zu generieren. Das Feature ist momentan als Beta verfügbar.

Google veröffentlicht Youtube-App für Vision Pro

 13. Februar 2026 - Google hat erstmals eine offizielle App für Apples Vision Pro veröffentlicht – Youtube. Damit erfüllt Google den Wunsch zahlreicher Vision-Pro-Besitzer.

Google vereinfacht Anträge zum Entfernen missbräuchlicher Bilder

 12. Februar 2026 - Google führt in der Bildersuche einen neuen, vereinfachten Prozess ein, um Suchtreffer mit missbräuchlich geteilten Bildern entfernen zu lassen – insbesondere dann, wenn Betroffene ohne Einwilligung gezeigt werden.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Was für Schuhe trug der gestiefelte Kater?
Smart und souverän
Cloud-Souveränität: Technische Realität und praktische Umsetzung
Open Source im Office: Digitale Souveränität beginnt im Dokument
Unabhängigkeit beginnt beim Netzwerk
Warum nur wenige Unternehmen echten Nutzen aus KI ziehen
Embedded Payments: Schlüssel für Plattform-Erfolg
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER