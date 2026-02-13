Google veröffentlicht Youtube-App für Vision Pro

Google hat mit Youtube erstmals offizielle eine native App für Apples AR-Brille Vision Pro veröffentlicht
. Bis anhin war Youtube lediglich über Drittentwickler-Apps auf der Brille verfügbar, gegen die Google
dann vorging und sie aus dem App Store verbannen liess. Mit der offiziellen Veröffentlichung einer App kommt Google einem vielfach geäusserten Wunsch von Vision-Pro-Besitzern nach, ist Youtube doch prädestiniert für die Brille.
Laut "9to5Mac" bietet die App Standard-Youtube-Funktionen wie einen Verlauf gesehener Videos, Playlists oder Shorts. Ausserdem bietet die App auch Zugrff auf 3D-, 360-Grad- und VR180-Videos. Für die M5-Version der Vision Pro stehen zudem auch 8K-Videos bereit.
(mw)