Google veröffentlicht Youtube-App für Vision Pro
Quelle: Apple App Store

Google veröffentlicht Youtube-App für Vision Pro

Google hat erstmals eine offizielle App für Apples Vision Pro veröffentlicht – Youtube. Damit erfüllt Google den Wunsch zahlreicher Vision-Pro-Besitzer.
13. Februar 2026

     

Google hat mit Youtube erstmals offizielle eine native App für Apples AR-Brille Vision Pro veröffentlicht. Bis anhin war Youtube lediglich über Drittentwickler-Apps auf der Brille verfügbar, gegen die Google dann vorging und sie aus dem App Store verbannen liess. Mit der offiziellen Veröffentlichung einer App kommt Google einem vielfach geäusserten Wunsch von Vision-Pro-Besitzern nach, ist Youtube doch prädestiniert für die Brille.


Laut "9to5Mac" bietet die App Standard-Youtube-Funktionen wie einen Verlauf gesehener Videos, Playlists oder Shorts. Ausserdem bietet die App auch Zugrff auf 3D-, 360-Grad- und VR180-Videos. Für die M5-Version der Vision Pro stehen zudem auch 8K-Videos bereit. (mw)
(Quelle: Apple)
(Quelle: Apple App Store)


