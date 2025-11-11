cnt
Webex ermöglicht Zusammenarbeit an 3D-Modellen auf Vision Pro
Quelle: Cisco

Cisco erweitert seine Webex-App für Apples Vision Pro um eine neue Funktion, dank der während virtueller Meetings 3D-Modelle gemeinsam betrachtet und bearbeitet werden können.
11. November 2025

     

Cisco hat eine neue Funktion für Webex auf Apples Vision Pro vorgestellt, mit der 3D-Modelle während virtueller Meetings gemeinsam genutzt und bearbeitet werden können. Die sogenannte 3D-Modell-Zusammenarbeit erlaubt es, gemeinsam Objekte in einem digitalen Raum zu bewegen, zu drehen, zu vergrössern und aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Dabei erlaubt die Funktion die gleichzeitige Darstellung mehrerer Modelle.

Mit der Erweiterung sollen Teams in Echtzeit gemeinsam an 3D-Objekten arbeiten können, etwa in der Produktentwicklung, Architektur, im Gesundheitswesen oder im Einzelhandel. Die Modelle können dabei entweder von der Vision Pro oder von einem Computer hochgeladen werden. Meeting-Hosts können entscheiden, ob alle Teilnehmenden Bearbeitungsrechte erhalten oder nur die Moderation Zugriff hat.


Die Funktion 3D-Modell-Zusammenarbeit ist ab sofort weltweit für Webex-Anwender auf Apples Vision Pro verfügbar. Die App kann im Apple App Store heruntergeladen werden. (mw)
