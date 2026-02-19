Nur mit Anmeldung zeigt Google Maps alle Funktionen

Googles beliebter Kartendienst Maps verlangt neu eine Anmeldung der User, damit alle Informationen gezeigt werden. Wie "9to5Google" aufgezeigt
hat, wird nur noch eine stark limitierte Ansicht gezeigt, wenn der betreffende User auf eine Anmeldung verzichtet. So fehlen etwa Rezensionen, Videos und Fotos zu Restaurants, Läden oder Sehenswürdigkeiten.
Von offizieller Seite ist von einer "beschränkten Ansicht" die Rede, die mit nicht näher umschriebenen Problemen bei Google
Maps begründet wird. Meldet man sich am Google-Konto an, werden wie bis anhin wieder alle Informationen zur Verfügung gestellt.
Google ist offenbar bestrebt, Maps-Nutzer ohne Google-Konto dazu zu bewegen, sich beim Internetkonzern zu registrieren. Wer dazu nicht bereit ist, kann nicht von allen Funktionen profitieren.
(rd)