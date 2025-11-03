Neue Icons für Google Photos und Google Maps

Nach dem allgemeinen G-Icon für Google
und dem Icon für Gemini überarbeitet Google laut einem Artikel vom "9to5Google"
auch die Icons für Google Photos und Google Maps. Statt der bisherigen deutlich getrennten Farbbereiche kommen die neuen Icon-Varianten mit Farbverläufen daher. Laut Google passt dies zum KI-Zeitalter, wie das Unternehmen im September verkündet hat: "Die vier ikonischen Farben von Google bleiben erhalten, doch die helleren Farbtöne und das Farbverlaufsdesign symbolisieren den Aufschwung der KI-getriebenen Innovation und kreativen Energie in unseren Produkten und Technologien."+
In diesem Sinne repräsentiert das neue G-Icon der Search-App "alles von Google". Das Design mit Farbverläufen soll in den kommenden Monaten auf weitere Produkte, Plattformen und Services ausgeweitet werden. Wann genau Photos und Maps drankommen, ist allerdings noch nicht bekannt.
(ubi)