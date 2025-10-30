cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Die Gemini-App erstellt neu auch Präsentationen
Quelle: Depositphotos

Die Gemini-App erstellt neu auch Präsentationen

Google ermöglicht in der Gemini-App die Erstellung von Präsentationen über Canvas. Aus kurzen Vorgaben oder hochgeladenen Quellen entstehen automatisch Folien mit Design und Bildern, die sich in Google Slides exportieren lassen.
30. Oktober 2025

     

In der Gemini-App lassen sich neu Canvas-Präsentationen aus Textvorgaben oder hochgeladenen Dokumenten automatisch erstellen und in Google Slides weiterverwenden. Laut Google eignet sich die Funktion für Berufstätige, die aus Vertriebsunterlagen oder Produktdokumenten erste Foliensätze erstellen möchten, für Pädagoginnen und Pädagogen zur schnellen Erstellung von Unterrichtsmaterial, für Studierende zur Strukturierung von Mitschriften sowie für gemeinnützige Organisationen zur Aufbereitung von Mess- und Auswertungsergebnissen.


Die Präsentationen können laut Angaben über die Gemini Website und die mobile Website erstellt werden, Apps für Android und iOS sollen in Kürze folgen. Die Einführung habe bereits gestartet und wird laut Google bis zum 12. November 2025 schrittweise abgeschlossen. Verfügbar ist die Funktion für Google Workspace Business Starter, Standard und Plus sowie Enterprise Starter, Standard und Plus, zudem für Essentials, Enterprise Essentials und Enterprise Essentials Plus, für Grundlagen der Pädagogik, Standard und Plus sowie für gemeinnützige Organisationen. Zusätzlich ist sie ebenfalls für Google AI Pro und Ultra sowie Google AI Pro für Bildung verfügbar. (dow)


Weitere Artikel zum Thema

Google bringt Bild-zu-Video in Gemini in die Schweiz

 16. Oktober 2025 - Google rollt in der Schweiz eine neue Bild-zu-Video-Funktion in Gemini aus, die aus einem einzelnen Foto achtsekündige Clips mit Ton erzeugt und für Abos der Stufen Google AI Pro und Ultra verfügbar ist.

Google bringt mit Gemini Enterprise die KI in die Unternehmen

 10. Oktober 2025 - Google will die KI-Implementierung Gemini fest in den Unternehmen verankern und hat hierfür Gemini Enterprise vorgestellt. Für die Nutzung werden monatlich pro User 30 Dollar verlangt.

Google lanciert Gemini in Chrome für Workspace-Kunden

 6. Oktober 2025 - Gemini in Chrome steht per sofort auch in Google Workspace zur Verfügung. Vorläufig können allerdings nur Kunden in den Vereinigten Staaten vom Assistenten Gebrauch machen.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wieviele Zwerge traf Schneewittchen im Wald?
Netzwerke für das intelligente Europa
Interview: Wie GKB und Inventx Banking gestalten
Jetzt E-Days Webcasts online verfügbar
Circular IT: Effizienz trifft Nachhaltigkeit
Wenn Energienetze zu Datennetzen werden
Die Verbindung von Mensch und Technologie
Advertorial

Die Verbindung von Mensch und Technologie

Dieser Tage hätte man den Hauptsitz der Zurich Schweiz mit einem Tech-Inkubator verwechseln können: Kühlschränke gefüllt mit Energydrinks, Scrum-Boards gespickt mit farbigen Zettelchen und ein grosser, abgedunkelter Raum besetzt mit rund 100 Techies hinter ihrem Notebook. Es handelte sich aber vielmehr um den #ZHACK25, die zweite Ausführung des firmeneigenen Hackathons der Zurich Schweiz. Die Resultate nach zwei intensiven Tagen sind beeindruckend.
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER