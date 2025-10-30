Die Gemini-App erstellt neu auch Präsentationen

In der Gemini-App lassen sich neu Canvas-Präsentationen aus Textvorgaben oder hochgeladenen Dokumenten automatisch erstellen und in Google
Slides weiterverwenden. Laut
Google eignet sich die Funktion für Berufstätige, die aus Vertriebsunterlagen oder Produktdokumenten erste Foliensätze erstellen möchten, für Pädagoginnen und Pädagogen zur schnellen Erstellung von Unterrichtsmaterial, für Studierende zur Strukturierung von Mitschriften sowie für gemeinnützige Organisationen zur Aufbereitung von Mess- und Auswertungsergebnissen.
Die Präsentationen können laut Angaben über die Gemini Website und die mobile Website erstellt werden, Apps für Android und iOS sollen in Kürze folgen. Die Einführung habe bereits gestartet und wird laut Google bis zum 12. November 2025 schrittweise abgeschlossen. Verfügbar ist die Funktion für Google Workspace Business Starter, Standard und Plus sowie Enterprise Starter, Standard und Plus, zudem für Essentials, Enterprise Essentials und Enterprise Essentials Plus, für Grundlagen der Pädagogik, Standard und Plus sowie für gemeinnützige Organisationen. Zusätzlich ist sie ebenfalls für Google AI Pro und Ultra sowie Google AI Pro für Bildung verfügbar.
