Google bringt Bild-zu-Video in Gemini in die Schweiz
Quelle: Google

Google bringt Bild-zu-Video in Gemini in die Schweiz

Google rollt in der Schweiz eine neue Bild-zu-Video-Funktion in Gemini aus, die aus einem einzelnen Foto achtsekündige Clips mit Ton erzeugt und für Abos der Stufen Google AI Pro und Ultra verfügbar ist.
16. Oktober 2025

     

Ab sofort steht in Gemini in der Schweiz eine Bild-zu-Video-Option bereit, die aus einem Bild kurze Videos mit Audio erstellt und in den Abos Google AI Pro und Ultra genutzt werden kann. Laut Google basiert die Funktion auf dem im Sommer 2025 vorgestellten Veo-3-Modell und erweitert dessen bisherige Text-zu-Video-Fähigkeiten ("Swiss IT Magazine" berichtete). Die erzeugten Clips dauern acht Sekunden und lassen sich in 720p oder 1080p ausgeben.

Die Bedienung ist laut Unternehmen kinderleicht. In der Promptbox von Gemini das Werkzeugfeld Videos wählen, ein Foto hochladen, die gewünschte Szene per Text beschreiben und optional Audio-Hinweise geben. Laut Google verwandelt Veo 3 das Bild innerhalb weniger Minuten in ein dynamisches Video. So lassen sich etwa Alltagsobjekte animieren, Zeichnungen beleben oder Naturaufnahmen in Bewegung versetzen. Das fertige Ergebnis kann heruntergeladen und geteilt werden.


Google stellt die Bild-zu-Video-Funktion auch in seinem KI-Filmemacher Flow bereit. (dow)



