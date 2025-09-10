cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Google senkt Preise und erweitert Funktionen für Veo 3
Quelle: Google

Google senkt Preise und erweitert Funktionen für Veo 3

Google hat für seine Videogenerierungsmodelle Veo 3 und Veo 3 Fast Preissenkungen und neue Funktionen angekündigt. Die Modelle gelten nun als stabil und sollen in der Gemini-API breit einsetzbar sein.
10. September 2025

     

Die Nutzung von Veo 3 kostet ab sofort 0,40 statt 0,75 US-Dollar pro Sekunde. Für Veo 3 Fast sinkt der Preis von 0,40 auf 0,15 US-Dollar pro Sekunde. Wie Google in einem Blogbeitrag mitteilt, unterstützen beide Modelle nun auch Videos im Hochformat (9:16), die sich insbesondere für mobile Anwendungen und soziale Medien eignen. Ausserdem lassen sich Videos erstmals in 1080p HD erzeugen.

Veo 3 war im Mai auf der Entwicklerkonferenz I/O vorgestellt worden und gilt als Googles Antwort auf OpenAIs Videomodell Sora. Seitdem wurde die Verfügbarkeit von zunächst 70 auf 140 Länder ausgeweitet. Das Modell bietet Verbesserungen bei kreativer Kontrolle, 4K-Unterstützung, physikalischem Realismus sowie die Möglichkeit, Bilder in Videos zu verwandeln und synchronisierten Ton zu generieren.


Die neuen Preise und Funktionen sind ab sofort verfügbar. Google betont, dass Veo 3 und Veo 3 Fast damit nicht nur günstiger, sondern auch vielseitiger in der Produktion einsetzbar sind. (dow)



Weitere Artikel zum Thema

Googles KI-Videogenerator Veo 3 in der Schweiz verfügbar

 3. Juli 2025 - Veo 3, die nächste Generation von Googles Video-KI-Tool, ist per sofort in der Schweiz verfügbar. Mit der neuen Gemini-App lassen sich achtsekündige Clips per Textprompt erstellen – neu auch mit Ton, Stimmen und Dialog.

Youtube Shorts bekommt neuesten KI-Videogenerator Veo 3

 20. Juni 2025 - In den kommenden Wochen wird Googles neues KI-Modell zur Videogenerierung Veo 3 auch bei Youtube Shorts zur Verfügung stehen. Noch ist offen, ob man für die Nutzung zur Kasse gebeten wird.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wieviele Fliegen erledigte das tapfere Schneiderlein auf einen Streich?
KI im Contract Management smart und sicher einsetzen
Ein Login, alles drin
Workplace as a Service: effizient, sicher, smart
Warum Unternehmen ihre Strategie überdenken müssen
Mehr Know-how durch USV-Beratung
Wie Agentic AI Unternehmensprozesse transformiert
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER