Google senkt Preise und erweitert Funktionen für Veo 3

Die Nutzung von Veo 3 kostet ab sofort 0,40 statt 0,75 US-Dollar pro Sekunde. Für Veo 3 Fast sinkt der Preis von 0,40 auf 0,15 US-Dollar pro Sekunde. Wie Google
in einem Blogbeitrag
mitteilt, unterstützen beide Modelle nun auch Videos im Hochformat (9:16), die sich insbesondere für mobile Anwendungen und soziale Medien eignen. Ausserdem lassen sich Videos erstmals in 1080p HD erzeugen.
Veo 3 war im Mai auf der Entwicklerkonferenz I/O vorgestellt worden und gilt als Googles Antwort auf OpenAIs Videomodell Sora. Seitdem wurde die Verfügbarkeit von zunächst 70 auf 140 Länder ausgeweitet. Das Modell bietet Verbesserungen bei kreativer Kontrolle, 4K-Unterstützung, physikalischem Realismus sowie die Möglichkeit, Bilder in Videos zu verwandeln und synchronisierten Ton zu generieren.
Die neuen Preise und Funktionen sind ab sofort verfügbar. Google betont, dass Veo 3 und Veo 3 Fast damit nicht nur günstiger, sondern auch vielseitiger in der Produktion einsetzbar sind.
(dow)