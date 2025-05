Google Maps erkennt neu Orte in Screenshots

Google Maps erlernt dank der KI Gemini neu die Fähigkeit, Screenshots auf Ortshinweise zu scannen und überprüfen, wie Google in einem Blogpost schreibt . Damit sind keine Metadaten gemeint, wo und wann der Screenshot aufgenommen wurden, sondern tatsächlich visuelle Hinweise. So wird zum Beispiel ein Firmenname erkannt und das Unternehmen dann entsprechend auf der Karte angezeigt. Dazu muss man nicht manuell die Screenshots durchforsten, sondern Google Maps zeigt auf Wunsch die abgespeicherten Screenshots sowie die darauf erkannten Orte an. Dazu benötigt die App die Berechtigung, auf das Fotoalbum, wo in der Regel Screenshots abgespeichert werden, zuzugreifen.Die neue Funktion ist vorerst nur in englischer Sprache verfügbar und muss aufgrund der benötigten Berechtigung manuell von den Nutzern aktiviert werden. Um dies einzurichten, muss man auf den "Du"-Tab klicken und die neu angezeigte Screenshot-Funktion ausprobieren. Nun wird die Applikation die Bibliothek nach Screenshots abgrasen und künftig aufgenommene Screenshots mit Location-Informationen hier anzeigen. (dok)