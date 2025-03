Google Maps verliert Timeline-Daten von zahlreichen Nutzern

Google hat einen schwerwiegenden technischen Fehler bei Google Maps eingeräumt. Wie der Konzern gegenüber "The Verge" bestätigt , hat das Problem dazu geführt, dass die Timeline-Daten von zahlreichen Nutzern verlorengegangen sind. Über diese wird die persönliche Standort-Historie gespeichert.Nun scheinen die Daten für viele Nutzer unwiederbringlich verloren zu sein. Die Wiederherstellung kann nur erfolgen, wenn zuvor das verschlüsselte Cloud-Backup aktiviert wurde. Allerdings gibt es in Foren Berichte, dass selbst über das Backup die vollständige Wiederherstellung nicht immer möglich ist.Grund für den Verlust dürfte die aktuelle Umstellung von Cloud- auf lokale Sicherung sein. Stichtag ist der 18. Mai 2025. Bis dahin müssen alle Nutzer ihre Einstellungen in Google Maps manuell anpassen, um einen Datenverlust zu vermeiden. (sta)