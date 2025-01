Golf von Amerika: Google beugt sich dem Willen Trumps

Als eine seiner ersten Amtshandlungen hat der wiedergewählte US-Präsident Donald Trump mittels Dekret den Golf von Mexiko in Golf von Amerika sowie den Denali, den höchsten Berg in Nordamerika, in Mount McKinley umbenannt. Während die Wünsche Trumps in weiten Teilen der Welt für Unverständnis und Kopfschütteln sorgen und wohl auch ignoriert werden, hat Google via X angekündigt , den Executive Orders nachzukommen. Wie Google erklärt, werde man sich bezüglich der Namensgebung am staatlichen Geopraphic Names Information System (GNIS) orientieren, und wenn dieses den Golf von Mexiko und den Denali umbenenne, werde man Google Maps aktualisieren – das sei gängige Praxis.Allerdings werden ausschliesslich Nutzer in den USA die neuen Namen zu sehen bekommen – Google zeigt immer die in einem Land offiziellen Namen und Bezeichnungen an. Im Falle des Golf von Mexiko und des Denali plant Google offenbar, ausserhalb der USA beide Namen anzuzeigen. (mw)