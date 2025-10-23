Faltbares Riesen-iPad kommt wohl frühestens 2029 auf den Markt

Apple
soll schon seit einiger Zeit an einem faltbaren iPad arbeiten, das in ausgeklappter Form einen Screen mit einer Diagonale von rund 18 Zoll bietet. Allerdings kämpft der Hersteller wohl mit einigen technischen Problemen, wie der stets gut informierte Journalist Mark Gurman via "Bloomberg" (Paywall) berichtet
.
Demnach ist das Tablet derzeit noch zu schwer. Hinzu kommt die nicht bewältigte Herausforderung, ein Dispay ohne sichtbaren Falz zu entwickeln. Damit könnte sich die Veröffentlichung des Gerätes deutlich verzögern. Laut Insidern ist frühstens 2029 mit dem Marktstart zu rechnen. Bisher war hingegen noch 2028 mit einem Preis von 3000 US-Dollar im Gespräch. An einigen stellen soll es aber auch Zweifel an der grundsätzlichen Umsetzbarkeit der Pläne geben.
Konkurrent Huawei ist hier schon einen Schritt weiter. Mit dem Matebook Fold bietet der Hersteller in China bereits ein vergleichbares Gerät mit einer Display-Grösse von 18 Zoll an, dessen Preis jedoch ebenfalls bei umgerechnet 3400 US-Dollar liegt.
(sta)