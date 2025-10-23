cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Faltbares Riesen-iPad kommt wohl frühestens 2029 auf den Markt
Quelle: Apple

Faltbares Riesen-iPad kommt wohl frühestens 2029 auf den Markt

Anscheinend kämpft Apple mit technischen Herausforderungen bei seinem geplanten Falt-iPad. Damit könnte sich der Release deutlich verzögern.
23. Oktober 2025

     

Apple soll schon seit einiger Zeit an einem faltbaren iPad arbeiten, das in ausgeklappter Form einen Screen mit einer Diagonale von rund 18 Zoll bietet. Allerdings kämpft der Hersteller wohl mit einigen technischen Problemen, wie der stets gut informierte Journalist Mark Gurman via "Bloomberg" (Paywall) berichtet.

Demnach ist das Tablet derzeit noch zu schwer. Hinzu kommt die nicht bewältigte Herausforderung, ein Dispay ohne sichtbaren Falz zu entwickeln. Damit könnte sich die Veröffentlichung des Gerätes deutlich verzögern. Laut Insidern ist frühstens 2029 mit dem Marktstart zu rechnen. Bisher war hingegen noch 2028 mit einem Preis von 3000 US-Dollar im Gespräch. An einigen stellen soll es aber auch Zweifel an der grundsätzlichen Umsetzbarkeit der Pläne geben.


Konkurrent Huawei ist hier schon einen Schritt weiter. Mit dem Matebook Fold bietet der Hersteller in China bereits ein vergleichbares Gerät mit einer Display-Grösse von 18 Zoll an, dessen Preis jedoch ebenfalls bei umgerechnet 3400 US-Dollar liegt. (sta)


Weitere Artikel zum Thema

Apple ist wertvoller als Microsoft dank Erfolg des iPhone 17

 21. Oktober 2025 - Das iPhone 17 verkauft sich deutlich besser als der Vorgänger. Apple verdrängt in Folge Microsoft von Platz zwei der wertvollsten Unternehmen der Welt.

Apple bringt iPad Pro und 14-Zoll-Macbook Pro mit M5

 16. Oktober 2025 - Apple stellt ein neues iPad Pro und ein 14-Zoll-Macbook Pro vor, beide mit M5-Chip. Im Fokus stehen deutlich mehr KI-Leistung, schnellere Grafik und moderne Funktechnik, beim Mac kommt eine sehr lange Akkulaufzeit hinzu. Die Geräte können ab heute vorbestellt werden, der Verkaufsstart ist am 22. Oktober.

Apple kommt bald mit iOS 26.0.2

 13. Oktober 2025 - Noch vor iOS 26.1 bringt Apple offenbar die Zwischenversion 26.0.2 zu den iPhone-Nutzern. Neue Features sind nicht zu erwarten, es geht primär um Fehlerbehebung und Eliminierung von Problemen, die unter anderem mit dem neuen Design von iOS 26 zusammenhängen können.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Welche Farbe hatte Rotkäppchens Kappe?
Netzwerke für das intelligente Europa
Interview: Wie GKB und Inventx Banking gestalten
Jetzt E-Days Webcasts online verfügbar
Circular IT: Effizienz trifft Nachhaltigkeit
Wenn Energienetze zu Datennetzen werden
Die Verbindung von Mensch und Technologie
Advertorial

Die Verbindung von Mensch und Technologie

Dieser Tage hätte man den Hauptsitz der Zurich Schweiz mit einem Tech-Inkubator verwechseln können: Kühlschränke gefüllt mit Energydrinks, Scrum-Boards gespickt mit farbigen Zettelchen und ein grosser, abgedunkelter Raum besetzt mit rund 100 Techies hinter ihrem Notebook. Es handelte sich aber vielmehr um den #ZHACK25, die zweite Ausführung des firmeneigenen Hackathons der Zurich Schweiz. Die Resultate nach zwei intensiven Tagen sind beeindruckend.
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER