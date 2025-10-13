cnt
Quelle: Apple

Apple kommt bald mit iOS 26.0.2

Noch vor iOS 26.1 bringt Apple offenbar die Zwischenversion 26.0.2 zu den iPhone-Nutzern. Neue Features sind nicht zu erwarten, es geht primär um Fehlerbehebung und Eliminierung von Problemen, die unter anderem mit dem neuen Design von iOS 26 zusammenhängen können.
13. Oktober 2025

     

Eigentlich war als nächste iOS -Version ein Update auf 26.1 vorgesehen. Aber schon vorher, Gerüchten nach noch diese Woche, soll die Zwischenversion 26.0.2 freigegeben werden, die mit allerlei Bugfixes und Sicherheitsupdates aufwarten soll. Dies berichtet "Macrumors" unter Berufung auf interne Testdaten. Das Update dürfte keine neuen Features bringen, aber verschiedene von Usern gemeldete lästige Probleme beseitigen.


So soll FaceID schneller und zuverlässiger funktionieren – manche Nutzer von iOS 26.0.1 haben sich über Verzögerungen beschwert. Besonders auf älteren iPhones sollen Leistungsverbesserungen zum Tragen kommen, sodass die Geräte schneller auf die Bedienung reagieren – gemeldete Verzögerungen und Darstellungsprobleme hängen vermutlich mit dem neuen Liquid Glass Design zusammen, dass vielen Usern auch optisch nicht zusagt. Berichtet wurde auch von Verbindungsproblemen bei der drahtlosen Kommunikation, die nun wohl ebenfalls beseitigt werden sollen. Des Weiteren will Apple offenbar übermässigen Stromverbrauch bekämpfen und dadurch die Akkulaufzeit verlängern. Und nicht zuletzt wird es mit höchster Wahrscheinlichkeit diverse Sicherheitspatches geben. (ubi)


