cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Microsoft stellt Entwickler-Framework für KI-Agenten bereit
Quelle: Microsoft

Microsoft stellt Entwickler-Framework für KI-Agenten bereit

Microsoft gibt Entwicklern ein neues Open-Source-Werkzeug an die Hand, um komplexe KI-Agents zu entwickeln. Sie lassen sich lokal testen und anschliessend portieren.
7. Oktober 2025

     

Microsoft hat das Microsoft Agent Framework vorgestellt. Dabei handelt es sich um ein Open-Source-SDK (Software Development Kit) und eine Laufzeitumgebung, die dabei unterstützen sollen, auch komplexe KI-Agenten und Multi-Agent-Workflows zu entwickeln, bereitzustellen und zu managen.

Das Microsoft Agent Framework ersetzt dabei Semantic Kernel und AutoGen nicht, sondern baut laut Microsoft auf ihnen auf. Es soll Entwicklern eine Grundlage bieten, um "ohne Kompromisse vom Experimentieren zur Unternehmensbereitstellung überzugehen". Das Microsoft Agent Framework unterstützt sowohl Agent Orchestration (LLM-gesteuertes, kreatives Denken und Entscheidungsfindung) als auch Workflow Orchestration (geschäftslogikgesteuerte, deterministische Multi-Agent-Workflows). Hinzu kommt die Unterstützung von MCP, A2A und OpenAPI. Das soll eine anbieterunabhängige Portierung von Agents ermöglichen.


Laut den Remondern ist das Microsoft 365 Agents SDK ein Pro-Code-Toolkit, mit dem Entwickler Full-Stack-Agenten für mehrere Kanäle erstellen und diese über Microsoft 365 Copilot, Teams, das Web und andere Oberflächen veröffentlichen können, wobei speziell eine umfassende Interoperabilität mit den Low-Code-Konnektoren von Copilot Studio und den benutzerdefinierten Engine-Agenten von Microsoft 365 Copilot gewährleistet sein soll. "Durch die Konvergenz dieses SDK mit dem Microsoft Agent Framework und die Anpassung an die gemeinsame Laufzeitumgebung, die im Foundry Agent Service verwendet wird, erhalten Entwickler einen einheitlichen Satz von Abstraktionen zum Erstellen, Ausführen, Skalieren und Veröffentlichen von Agenten. Das bedeutet, dass Sie lokal Prototypen erstellen, mit konsistenter Telemetrie debuggen und dann nahtlos zu skaliertem Hosting mit Beobachtbarkeit, Compliance und Sicherheit auf Unternehmensniveau übergehen können – alles ohne Ihre Agenten neu schreiben zu müssen – und sie dann in beliebigen Kommunikationskanälen Ihrer Wahl veröffentlichen können, in denen Sie Ihre Agenten anzeigen möchten."

Der Download des SDK ist über Github möglich. Weitere Informationen finden sich in einem Blog-Beitrag von Microsoft. (sta)


Weitere Artikel zum Thema

Neue Icons für Microsoft 365: Alles muss aussehen wie Copilot

 6. Oktober 2025 - Das neue Design für die Icons der Microsoft 365 Apps wird vollmundig angepriesen. Letztendlich wird aber klar: Es muss einfach alles aussehen wie Copilot.

Tabellenkalkulation Excel wird 40 Jahre alt

 5. Oktober 2025 - Am 30. September hat Microsoft die Version 1.0 der Tabellenkalkulation Excel auf den Markt gebracht. Damals wurde allerdings erst die Mac-Plattform unterstützt.

Private Copilot-Lizenz neu auch im Unternehmen einsetzbar

 3. Oktober 2025 - Microsoft hat das neue Consumer-Abo Microsoft 365 Premium vorgestellt, welches das Family- mit dem Copilot-Pro-Abo kombiniert. Dazu wurde bekannt gegeben, dass private Copilot-Lizenzen neu auch im Unternehmensumfeld genutzt werden können.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Vor wem mussten die sieben Geisslein aufpassen?
Der Schlüssel zur Datensicherheit im öffentlichen Sektor
Support-Ende bei Microsoft - und was nun?
Wenn aus E-Mails Einfallstore werden: Cloud-Schutz mit System
Praxisnahes KI-Studium: CAS AI Engineering an der FFHS überzeugt
Lokale Stärke trifft globale Grösse
Gefunden: Moderne Virtualisierung
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER