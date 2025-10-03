cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Tabellenkalkulation Excel wird 40 Jahre alt
Quelle: Microsoft

Tabellenkalkulation Excel wird 40 Jahre alt

Am 30. September hat Microsoft die Version 1.0 der Tabellenkalkulation Excel auf den Markt gebracht. Damals wurde allerdings erst die Mac-Plattform unterstützt.
3. Oktober 2025

     

Das seit Jahren führende Tabellenkalkulationsprogramm Microsoft Excel feiert diese Woche sein 40. Jubiläum. Am 30. September 1985 kam Excel 1.0 auf den Markt, damals ausschliesslich für Apples Mac-Plattform. Excel war damals der Nachfolger von Multiplan, einer Tabellenkalkulation, die Microsoft seit 1982 für die Betriebssysteme CP/M und MS-DOS angeboten hatte.

Die erste Windows-Version erschien 1989 in Form einer Windows-2.11-Runtime, die mitgeliefert wurde. Mit Excel 3.0 wurde 1990 dann eine Version für Windows 3.0 veröffentlicht, die erstmals mit einer Symbolleiste aufwarten konnte. Die erste 32-Bit-Ausführung erschien dann 1994 mit Excel 5.0 für Windows NT. Mit Excel 95 respektive Excel 7.0 (die Version 6 wurde ausgelassen) wechselte man dann auf die Jahreszahl in der Produktbezeichnung. Der Launch erfolgte zusammen mit Microsoft Office für Windows 95. Die erste Version mit Support für die 64-Bit-Architektur wurde schliesslich 2010 mit Excel 14 auf den Markt gebracht.


Aktuell steht Excel bei der Versionsnummer 17, die vergangenes Jahr zusammen mit Office 2024 veröffentlicht wurde. (rd)


Weitere Artikel zum Thema

Excel bekommt KI-gestützte Auto-Complete-Funktion

 9. September 2025 - Copilot in Excel kann neu die gesuchte Formel in einer Zelle erraten, vorschlagen und direkt einfügen. Der Zugang zur Funktion ist aber derzeit noch recht eingeschränkt.

Falsche Antworten: Excel-KI kann nicht rechnen

 21. August 2025 - Die Copilot-Funktion in Excel ist nicht für alle Aufgaben geeignet, wie Microsoft klarstellt. Während die KI in Zellen generierten Text oder Beispieldaten einfügen kann, liegt genaues Rechnen immer noch ausserhalb ihrer Kompetenzen.

Microsoft stattet endlich auch Excel mit Dark Mode aus

 17. Januar 2025 - Microsoft hat Excel nun endlich mit einem echten Dark Mode ausgestattet. Das Feature steht vorläufig allerdings erst in einer Vorabversion für Teilnehmer des Insider-Programms zur Verfügung.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Was für Schuhe trug der gestiefelte Kater?
Der Schlüssel zur Datensicherheit im öffentlichen Sektor
Support-Ende bei Microsoft - und was nun?
Wenn aus E-Mails Einfallstore werden: Cloud-Schutz mit System
Praxisnahes KI-Studium: CAS AI Engineering an der FFHS überzeugt
Lokale Stärke trifft globale Grösse
Gefunden: Moderne Virtualisierung
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER