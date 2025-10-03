Tabellenkalkulation Excel wird 40 Jahre alt

Das seit Jahren führende Tabellenkalkulationsprogramm Microsoft
Excel feiert diese Woche sein 40. Jubiläum. Am 30. September 1985 kam Excel 1.0 auf den Markt, damals ausschliesslich für Apples Mac-Plattform. Excel war damals der Nachfolger von Multiplan, einer Tabellenkalkulation, die Microsoft seit 1982 für die Betriebssysteme CP/M und MS-DOS angeboten hatte.
Die erste Windows-Version erschien 1989 in Form einer Windows-2.11-Runtime, die mitgeliefert wurde. Mit Excel 3.0 wurde 1990 dann eine Version für Windows 3.0 veröffentlicht, die erstmals mit einer Symbolleiste aufwarten konnte. Die erste 32-Bit-Ausführung erschien dann 1994 mit Excel 5.0 für Windows NT. Mit Excel 95 respektive Excel 7.0 (die Version 6 wurde ausgelassen) wechselte man dann auf die Jahreszahl in der Produktbezeichnung. Der Launch erfolgte zusammen mit Microsoft Office für Windows 95. Die erste Version mit Support für die 64-Bit-Architektur wurde schliesslich 2010 mit Excel 14 auf den Markt gebracht.
Aktuell steht Excel bei der Versionsnummer 17, die vergangenes Jahr zusammen mit Office 2024 veröffentlicht wurde.
(rd)