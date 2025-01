Microsoft stattet endlich auch Excel mit Dark Mode aus

Die Tabellenkalkulation Microsoft Excel wird endlich mit einem richtigen Dark Mode ausgestattet. Wie der Softwareriese in einem Tech-Community-Beitrag mitteilt , handelt es sich dabei um das am meisten gewünschte Feature für Excel.Eigentlich gibt es in Excel bereits seit Längerem die Möglichkeit, die Benutzeroberfläche auf Dunkel zu schalten, doch anders als in Word wurde das Feature in der Tabellenkalkulation nur halbherzig umgesetzt und die Zellen, die den Löwenanteil in der Programmoberfläche einnehmen, blieben nach wie vor weiss.Laut Microsoft bringt der Dark Mode diverse Vorteile wie eine geringere Ermüdung der Augen bei schlechten Lichtverhältnissen oder eine Verbesserung der Energieeffizienz, was sich insbesondere bei der Nutzung von OLED- oder AMOLED-Bildschirmen auszahlen soll. Weitere Vorteile bringt der Dark Mode für Personen mit Lichtempfindlichkeit, dazu verringert er auch das Bildschirmflackern.Der Dark Mode ist vorläufig nur für Teilnehmer des Insider-Programms verfügbar und wird derzeit im Beta Channel für die Version 2502 ausgerollt. Sofern das Office-Theme die Funktion unterstützt, lässt sich der Dark Mode über das Ansicht-Menü aktivieren. Wann Microsoft das Feature allgemein zur Verfügung stellen will, lässt der Konzern offen. (rd)