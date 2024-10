Perfekte Formen für Excel und Powerpoint

Onenote enthält bereits seit 2023 eine Funktion namens Zeichnen und Halten (Draw and Hold), mit der sich per Stift und Touchscreen grob gezeichnete Formen in perfekte Kreise, Dreiecke et cetera umwandeln lassen. Jetzt, genauer gesagt für Office-Insider mit Version ab 2410 (Build 18108.2000), hält die gleiche Funktion auch in Excel und Powerpoint für Windows Einzug. Zeichnen und Halten unterstützt folgende Formen: Linie, Kreis, Ellipse, Dreieck, Quadrat, Rechteck, Raute, Trapez, Fünfeck und Sechseck.Microsoft schildert die Nutzung von Draw and Hold wie folgt: "1. Öffnen Sie ein neues oder bestehendes Excel-Arbeitsblatt oder eine Powerpoint-Präsentation, 2. Skizzieren Sie mit einem einzigen Strich eine Linie, einen Pfeil oder eine Form auf der Leinwand, und halten Sie den Stift dann einige Millisekunden lang an Ort und Stelle. Und 3. Beobachten Sie, wie die Form in eine sauberere Version des von Ihnen gezeichneten Strichs umgewandelt wird." Danach lässt sich die begradigte Form verschieben, vergrössern oder verkleinern und drehen. (ubi)