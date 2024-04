Excel: Copilot erlaubt Formeln für mehrere Spalten mit einem Prompt

Die aktuelle Roadmap für Microsoft 365 zeigt neben anderen Neuerungen ein interessantes neues Excel-orientiertes Feature mit der Bezeichnung 391638 : Der Excel Copilot generiert mit einem einzigen Prompt Formeln, die sich auf mehrere Spalten auswirken. So lassen sich zum Beispiel zuvor in einer Zelle gespeicherte Vor- und Nachnamen auf zwei Spalten aufteilen, ohne die dazu erforderliche Formel selbst zu programmieren. Auf diese Weise werden sich vermutlich viele repetitive Aufgaben künftig mit wenig Aufwand automatisieren lassen.Das neue Feature hat Microsoft am 11. April der Roadmap hinzugefügt. Es soll demnach für die Desktop-Apps für Windows und Mac sowie Excel Web im Rahmen eines Microsoft-365-Abonnements weltweit mit Beginn noch im April 2024 ausgerollt werden. (ubi)