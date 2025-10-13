Sunrise lanciert KI-basierte Suche für TV-Inhalte

Als erster TV-Anbieter der Schweiz, so die Mitteilung, bietet Sunrise
auf der hauseigenen TV Box eine neue, KI-gestützte Suchfunktion, genannt Supersearch. Damit gehöre das mühsame Suche nach den Lieblingsinhalten der Vergangenheit an, so Sunrise weiter. Die neue Suchfunktion ermöglicht plattformübergreifend die Suche nach Inhalten via Sprachbefehl – als Beispiele nennt das Unternehmen das Durchforsten von Streaming-Apps und die Suche im Programmguide. So lassen sich zum Beispiel "Science-Fiction-Filme mit Brad Pitt", "Serien mit Schauspielern aus Titanic" oder "Filme, die einen Oscar gewonnen haben" auffinden.
Supersearch findet die gewünschten Inhalte anhand von Attributen wie Schauspieler, Genres oder inhaltlichen Themen und führt als Resultat Ergebnisse aus verschiedenen Quellen zusammen – klassische TV Sender, On-Demand-Angebote oder führende Streaming-Dienste wie Disney+, Prime Video und Sky. Angezeigt wird zum Schluss eine Auswahl an Filmen, Serien und weiteren Inhalten. Dies unterscheidet sich von klassischen Suchfunktionen, die bloss nach Schlüsselworten suchen können.
Technisch steht hinter Supersearch der Google-Dienst Gemini Flash, der multimodale Inhalte verarbeiten und kombinieren kann. Die Funktion ist ab sofort für Abonnenten von Sunrise TV auf der Sunrise TV Box verfügbar und lässt sich in Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch nutzen.
(ubi)