Sunrise lanciert KI-basierte Suche für TV-Inhalte
Sunrise lanciert KI-basierte Suche für TV-Inhalte

13. Oktober 2025

     

Als erster TV-Anbieter der Schweiz, so die Mitteilung, bietet Sunrise auf der hauseigenen TV Box eine neue, KI-gestützte Suchfunktion, genannt Supersearch. Damit gehöre das mühsame Suche nach den Lieblingsinhalten der Vergangenheit an, so Sunrise weiter. Die neue Suchfunktion ermöglicht plattformübergreifend die Suche nach Inhalten via Sprachbefehl – als Beispiele nennt das Unternehmen das Durchforsten von Streaming-Apps und die Suche im Programmguide. So lassen sich zum Beispiel "Science-Fiction-Filme mit Brad Pitt", "Serien mit Schauspielern aus Titanic" oder "Filme, die einen Oscar gewonnen haben" auffinden.

Supersearch findet die gewünschten Inhalte anhand von Attributen wie Schauspieler, Genres oder inhaltlichen Themen und führt als Resultat Ergebnisse aus verschiedenen Quellen zusammen – klassische TV Sender, On-Demand-Angebote oder führende Streaming-Dienste wie Disney+, Prime Video und Sky. Angezeigt wird zum Schluss eine Auswahl an Filmen, Serien und weiteren Inhalten. Dies unterscheidet sich von klassischen Suchfunktionen, die bloss nach Schlüsselworten suchen können.


Technisch steht hinter Supersearch der Google-Dienst Gemini Flash, der multimodale Inhalte verarbeiten und kombinieren kann. Die Funktion ist ab sofort für Abonnenten von Sunrise TV auf der Sunrise TV Box verfügbar und lässt sich in Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch nutzen. (ubi)


Weitere Artikel zum Thema

Sunrise lanciert Iconic Bundle für anspruchsvolle Kunden

 15. September 2025 - Mit dem neuen Iconic Bundle will Sunrise eine Kundschaft anlocken, die mehrere Geräte wie Smartphones, Tablets und Smartwatches nutzt und national sowie international von unlimitierter Telefonie und unlimitierten Datenroaming profitieren möchte.

Sunrise-CIO Anna Maria Blengino gewinnt diesjährigen CIO-Award

 11. September 2025 - In Zürich wurde der diesjährige Confare Swiss CIO Award Sunrise-CIO Anna Maria Blengino verliehen. Als Top-CIOs ausgezeichnet wurden ausserdem Benedikt Schmid von MS Reinsurance, Raymond Schnidrig, CIO der Partners Group und Matthias Bryner, CIO des Kinderspitals Zürich.

Salt, Sunrise und Swisscom beim Telekom Rating 2025 ausgezeichnet

 29. August 2025 - Beim Telecom-Rating 2025 der "Bilanz" holten sich alle drei grossen Schweizer Telcos einen Sieg. Sunrise erwies sich für Grosskunden, Swisscom für KMU und Salt für Privatkunden als bester Universalanbieter.


