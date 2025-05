Youtube testet Duo-Premium-Konto

Youtube arbeitet daran, sein Premium-Abo-Angebot auszuweiten. Gemäss einem Bericht von "Moneycontrol" (via " The Verge ") fährt Youtube in einigen Ländern – die Rede ist von Frankreich, Indien, Taiwan und Hong Kong – Tests mit einem Abo für zwei Personen. "Wir experimentieren mit neuen Möglichkeiten, unseren Youtube-Premium-Abonnenten mehr Flexibilität und Mehrwert zu bieten. Dazu gehört auch ein Premium-Tarif für zwei Personen, den sich die Abonnenten teilen können", so ein Sprecher von Youtube gegenüber der Plattform. Voraussetzung für den Duo-Account: Beide Nutzer müssen Teil derselben Google-Familiengruppe sein.Der Duo-Tarif ist dabei (etwas) günstiger als der aktuell verfügbare Familien-Tarif. In Frankreich etwa kostet das Duo-Abo 19.99 Euro, während für das Familien-Abo 23.99 Euro fällig werden. Ein Einzelabo gibt es bereits für 12.99 Euro.In der Schweiz bezahlen Einzelpersonen für ein Youtube-Abo 17.90 Franken, für ein Familien-Abo, das bis zu fünf Personen im selben Haushalt nutzen können, satte 33.90 Franken. (mw)