Youtube will weniger abrupte Werbepausen

In einem an die Kreatoren gerichteten Blogartikel gibt Google Änderungen an der Werbung auf Youtube bekannt. Betroffen sind die oft störend platzierten "Mid Roll Ads", sprich die Werbeeinblendungen, die mitten im Video auftauchen. Diese sollen, ähnlich wie man das aus dem linearen Fernsehen kennt, nicht einfach irgendwann, sondern künftig bei natürlichen Lücken wie Pausen oder Übergängen im Video eingeblendet werden.Das ist für Gratis-Nutzer der Videoplattform wohl eine willkommene Änderung, sind die Werbeunterbrechungen teils doch recht penetrant und unterbrechen den Fluss beim Zuschauen manchmal abrupt. Ganz uneigennützig ist die Anpassung aber natürlich nicht – mit der Änderung könnten Kreatoren denn auch besser mitverdienen, wie es heisst. Denn, wie Google klar schreibt, haben unpässlich eingeblendete Ads wohl oft zur Folge, dass Nutzer einfach abspringen.Die Änderung soll am 12. Mai 2025 in Kraft treten. Für Kreatoren, die ihre Werbepausen automatisch eingeblendet haben, ändert sich nichts. Die Werbespots sollen künftig weiterhin automatisch besser platziert werden. Für solche, die ihre Werbepausen manuell gesetzt haben, gibt’s ein neues Tool für die Analyse des Nutzerverhaltens rund um Werbepausen. (win)