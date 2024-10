Google peppt Youtube mit neuen Features auf

Ab sofort erhalten Youtube-Nutzer nach und nach neue Features – eine genaue Zahl nennt Google im Blogbeitrag nicht, es sollen aber "über zwei Dutzend Verbesserungen" sein, die "mit Blick auf Zuschauer und Creators entwickelt wurden". Zu den Neuerungen gehören etwa eine in Schritten von 0,05 fein abstimmbare Playback-Geschwindigkeit sowie für iOS-User verbessertes Browsen im Querformat.Ausserdem wurde der Miniplayer, mit dem man neben dem Browsen in der Youtube-Bibliothek gleichzeitig ein Video ansehen kann, mit diversen Verbesserungen aufgemotzt. Der Miniplayer lässt sich neu in der Grösse verändern und auf dem Bildschirm verschieben. Google erleichtert darüber hinaus das gemeinsame Erstellen von Playlisten, dies mithilfe eines Einladungs-Links, den man mit Familie und Freunden teilt, die an der Playlist mitmachen sollen.Ebenfalls neu bei Playlists: Es lässt sich ein nutzerspezifisches Thumbnail für die Liste erstellen, aus einem Foto, ergänzt mit Text, Filtern oder Stickern. All diese Neuerungen will Google in der nächsten Zeit für Youtube-Mobile-Apps, Web, TVs sowie Youtube Music ausrollen. Später im Jahr sollen weitere Neuerungen folgen, darunter Voting für Videos in Playlisten, um das beste Line-up zu kuratieren und vermehrt mit Creators zu interagieren – ein Creator könnte diese Funktion nutzen, um seine Zuschauer ihre Lieblings-Unboxings oder Testberichte bewerten zu lassen. (ubi)