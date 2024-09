Youtube startet neue Community-Funktion

YouTube hat im Rahmen der Veranstaltung Made on Youtube den Start einer neue Community-Funktion verkündet, die den Austausch zwischen Creatorn und ihren Zuschauern fördern soll. Derzeit wird die Funktion mit einer kleinen Gruppe von Creatorn und ihren Abonnenten getestet. Ziel ist es, Gespräche über einzelne Videos hinaus zu ermöglichen und eine stärkere Bindung innerhalb der Community zu schaffen.Im Gegensatz zu bisherigen Interaktionen, die sich in der Regel auf Kommentare oder den Community-Tab beschränken, können Abonnenten nun direkt miteinander und mit den Creatorn in Kontakt treten. Fans können selbst Gespräche beginnen, während die Creator die Kontrolle darüber behalten, wer posten darf, wie Youtube via Blog erklärt . Zunächst können nur Abonnenten Beiträge verfassen, doch YouTube plant weitere Kontrolloptionen.YouTube plant, die Community-Funktion 2024 weiter zu testen und Anfang 2025 für mehr Kanäle verfügbar zu machen. (mw)