Youtube testet Werbung serverseitig einzubinden

Bei Youtube wird an einer neuen Technik gefeilt, um Usern mit Adblocker das Leben schwer zu machen. So testet man einem Bericht von "9to5google" zufolge die serverseitige Einblendung von Werbung, womit die Anzeigen quasi Teil des Videos werden und kaum mehr mit den gängigen Erweiterungen übersprungen werden kann. Hinweise auf die Massnahme lieferte unlängst der Entwickler der SponsorBlock-Erweiterung, die das Überspringen der Werbeblöcke ermöglicht. Mittlerweile sollen bereits erste User auf die eingebetteten Werbeblöcke gestossen sein, doch soll der Rollout noch nicht auf breiter Front erfolgt sein.Google verfolgt mit Youtube eine duale Strategie: Entweder sollen die User auf die kostenpflichtige Premium-Variante wechseln oder andernfalls die Werbung über sich ergehen lassen. Will man sich dagegen mit Drittanbieter-Tools, welche die Werbung herausfiltern, oder Adblockern zur Wehr setzen, gerät man ins Schussfeld des Internetriesen. So erlaubte Google etwa anfangs Jahr, die Videos bei aktivierten Adblockern nur verzögert zu laden, und vor rund einem Jahr testete man, Anwendern mit Adblockern nur noch maximal drei Videos anzuzeigen. (rd)