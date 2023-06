Youtube blockiert Adblocker-User nach 3 Videos

(Quelle: Reddit/Reddit_n_Me)

30. Juni 2023 - Google testet derzeit, User mit installiertem Adblocker auf Youtube nach drei Videos auszusperren. Wird der Adblocker nicht deaktiviert, wird das Abspielen weiterer Filme verunmöglicht.

Google will offenbar weiter gegen User mit installiertem Adblocker vorgehen, wie "Bleeopingcomputer" mit Bezug auf Reddit-Meldungen berichtet . Seit dieser Woche bekommen Adblocker-Nutzer beim Besuch des Videoportals ein Popup angezeigt, das darüber informiert, dass der Video-Player nach dem dritten Video blockiert würde. Das Abspielen von Videos bleibe blockiert, wenn Youtube im Adblocker nicht als Ausnahme definiert oder der Adblocker deaktiviert wird. Weiter heisst es, das Anzeigengeschäft würde Youtube den kostenlosen Betrieb für weltweit Milliarden von Nutzern ermöglichen. Dazu bestehe mit Youtube Premium eine Anzeigen-freie Option, die es ermögliche, die Ersteller von Inhalten über Abogebühren zu bezahlen.Gegenüber "Bleepingcomputer" hat Youtube bestätigt, dass es sich bei den Warnmeldungen um einen Versuch handle. Auf die Frage, ob geplant sei, Anwender mit Adblocker auszusperren, hiess es, in Extremfällen könnte das Abspielen temporär unterbunden werden. Dies insbesondere dann, wenn Adblocker trotz wiederholter Aufforderung nicht deaktiviert werden. Auf die Frage, wie viele Anwender überhaupt einen Adblocker im Einsatz haben, wollte man sich nicht äussern. Ebenso liess man offen, in welchen Regionen derzeit Adblocker-User ausgesperrt werden.Im Mai hat Youtube bereits ein ähnliches "Experiment" durchgeführt, damals wurden Adblocker-User allerdings direkt blockiert und nicht erst nach drei Videos ausgesperrt ("Swiss IT Magazine" berichtete ). (rd)