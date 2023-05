Youtube sagt Adblockern den Kampf an

12. Mai 2023 - Youtube geht einige User mit Adblocker gezielt an und fordert sie auf, den Adblocker zu deaktivieren oder ein Premium-Abo abzuschliessen. Es ist allerdings nicht bekannt, wie viele User damit angesprochen werden und ob diese neue Vorgehensweise zum Standard wird.

Um Youtube ohne Werbung zu nutzen, ist ein Premium-Abo für 15.90 Franken im Monat erforderlich. Eine andere Möglichkeit ist, Adblocker zu nutzen. Gewisse Adblocker blockieren die Youtube-Werbevideos, wodurch das Video zwar nicht schneller startet, aber man nicht mit Werbung berieselt wird. Diesem Gebaren möchte Youtube nicht mehr länger zusehen und beginnt, Nutzer mit aktivem Adblocker von der Nutzung der Plattform auszusperren, wie Bleepingcomputer berichtet . Betroffene User bekommen ein Fenster zu sehen, in dem sie aufgefordert werden, den Adblocker zu deaktivieren oder ein Premium-Abo abzuschliessen.Youtube indes bestätigt, dass man ein "Experiment" durchführt mit einigen Usern weltweit, die einen Adblocker verwenden. Das Unternehmen geht aber nicht näher darauf ein, in welchen Ländern man diese Praktik anwendet und wie viele User man anspricht. In der Online-Medienwelt ist dieses Vorgehen vielerorts Standard. Immer mehr Verlage fordern auf ihren kostenlosen Newsportalen die User auf, Adblocker zu deaktivieren, um auf die Website zuzugreifen. (adk)