Youtube kriegt Podcasts, höhere Bitrate, Multi-Language-Support

(Quelle: Youtube)

24. Februar 2023 - Für Youtube sind gleich mehrere Neuerungen in der Mache. So wird es für Youtube Music neu auch Podcasts geben. Zudem können Videoproduzenten ihre Inhalte nun in verschiedenen Sprachen (Bild) ausgeben. Und Youtube experimentiert mit höheren Bitraten.

Youtube erlaubt es Produzenten von Videos, ihre Filme neu mit verschiedenen Sprachspuren zu produzieren. Das bedeutet, dass ein und dasselbe Video beispielsweise mit einer englischen, spanischen, französischen und deutschen Audiospur bereitgestellt werden kann und der Konsument dann entscheidet, in welcher Sprache er das Video konsumieren möchte. Dabei ist es allerdings am Produzenten des Videos, die entsprechend synchronisierte Audiofassung bereitzustellen. Tests, so Youtube , hätten gezeigt, dass synchronisierte Videos bis zu 15 Prozent der Zeit in anderer Sprache angesehen würden. Der Youtube "MrBeast", der 130 Millionen Abonnenten zählt, hat die Funktion die letzten Monate getestet und berichtet an dieser Stelle von seinen Erfahrungen.Eine weitere Neuerung betrifft Podcasts. Wie "9to5Google" schreibt , wurde im Rahmen einer Veranstaltung in Brooklyn offiziell angekündigt, dass Podcasts auf Youtube Music kommen werden. In einer Mail soll Youtube weitere Detail geliefert haben, unter anderem, dass Youtube Music Podcasts zum Start nur in den USA unterstützen wird. Dabei soll es möglich sein, reine Audio- wie auch Video-Podcasts bereitzustellen – auch via RSS. Zudem werde man in Youtube Studio die Möglichkeit zur Erstellung von Podcasts bieten.Und schliesslich hat Youtube angekündigt, mit einer qualitativ hochwertigeren 1080p-Option für Premium-Abonnenten zu experimentieren. Nutzer hatten via "Reddit" von einer neuen 1080p-Premium-Option berichtet, die sie auswählen konnten, und Youtube hat die Tests bestätigt, wie "The Verge" schreibt . Laut Youtube bietet diese Option eine höhere Bitrate bei 1080p, was letztlich die Qualität des Videos verbessern soll, ohne dass eine höhere Auflösung ausgespielt werden muss. (mw)