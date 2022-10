Youtube kriegt neuen Look und neue Funktionen

(Quelle: Google)

27. Oktober 2022 - Google hat einige kosmetische Anpassungen für Youtube angekündigt. Zudem wird eine neue Zoom-Funktion für Videos eingeführt, und es kann präziser gescrollt werden.

Google hat via Blog einige kosmetische Anpassungen für Youtube in Aussicht gestellt . Mit den Design-Anpassungen soll Youtube einen moderneren Look kriegen und das Seherlebnis soll verbessert werden.Unter anderem wird Youtube im Dark Mode ein Ambient Mode verpasst. Dieser passt die Umgebung rund um das Videos dynamisch und subtil der Farbe des eigentlichen Videos an – ähnlich wie man das von Ambilight-TVs von Philips kennt. Diese Farbanpassung wird sowohl im Browser als auch in der Mobile App eingeführt. Im Zusammenhang mit dem Dark Mode kündigt Google zudem an, dass dieser noch eine Spur dunkler wird, so dass Farben noch stärker herausstechen. Daneben zielen die Anpassungen im Design darauf, dass der Fokus verstärkt auf den eigentlichen Videoinhalt gelegt wird und es weniger ablenkende Elemente gibt.Nebst den Design-Änderungen kündigt Google zudem eine neue Zoom-Funktion an. Diese erlaubt es, auf dem iOS- oder Android-Phone in ein Video hineinzukommen, um nach dem Loslassen dann den hereingezoomten Teil des Videos weiterzusehen. Eine weitere neue Funktion ist die Möglichkeit, präziser zu scrollen und zu spulen. Dazu muss man auf der Wiedergabeleiste nach links oder rechts wischen und den Finger dann nach oben bewegen, worauf man einzelne Frames sieht.Die Neuerungen werden ab sofort über die kommenden Wochen hinweg bei den Nutzern ausgerollt. (mw)