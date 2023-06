Youtube senkt Voraussetzungen für die Monetarisierung

(Quelle: Pixabay)

14. Juni 2023 - Für Creators wird es ab sofort einfacher, mit eigenen Inhalten Geld zu verdienen, allerdings nicht überall auf der Welt. Zudem können eigene Produkte über Youtube Shopping vertrieben werden.

Wer mit Youtube Geld verdienen will, muss ab sofort weniger hohe Voraussetzungen erfüllen, um dem Youtube Partner Programm beizutreten – zumindest in den USA, Kanada, Südkorea, Taiwan und Grossbritannien. Dies schreibt Youtube in einem Blog Post. Ab sofort setzt der Video-Gigant mindestens 500 Abonnenten, drei öffentliche Uploads innert 90 Tagen sowie 3000 Videostunden im vergangenen Jahr voraus. Zuvor waren es noch 1000 Abonnenten und 4000 Videostunden. Um mit Shorts Geld zu verdienen, sind drei Millionen Shorts Views in den letzten 90 Tagen erforderlich.Mit den neuen Richtlinien möchte es Youtube aufstrebenden Creators einfacher machen, früher Geld zu verdienen und somit das Wachstum zu beschleunigen. Ausserdem wird es neu möglich, eigene Produkte wie Merchandising über Youtube Shopping zu bewerben. Ab welchem Zeitraum auch anderen Länder von den neuen Richtlinien profitieren, lässt Youtube noch offen. (adk)