Mit Adblocker wird Youtube erneut langsamer

Im Kampf gegen die von Usern geschätzten, vom Youtube hingegen höchst unerwünschten Adblocker greift Betreiber Google zu jedem nur erdenklichen Mittel. Das neueste "Feature": Das Laden der Youtube-Website wird deutlich verlangsamt, wenn ein Adblocker aktiv ist. User haben sich auf Reddit darüber beschwert – diverse Kommentatoren meinten gar, mit ihrer Internetverbindung stimme etwas nicht. Nachdem schon im November 2022 von verzögertem Laden von Youtube-Videos die Rede war ("Swiss IT Magazine" berichtete ), scheint jetzt eine neue Welle im Gang zu sein.Google spricht von der Verlangsamung als "suboptimal viewing". In einem Artikel mutmasst "9to5Google" , dass dazu technisch ein künstlicher Timeout in den Youtube-Code eingefügt wurde, um eine lahme Internetverbindung zu simulieren. Immer mehr Youtube-Nutzer seien davon betroffen. Zur Abhilfe müsse entweder der Adblocker deaktiviert oder das werbefreie, aber teure Youtube Premium abonniert werden. Beides ist für die betroffenen User – na ja, suboptimal. (ubi)