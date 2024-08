Youtube Mobile erlaubt neu Teilen von Timestamps

Es ist grundsätzlich einfach, ein Youtube-Video mit anderen zu teilen. Nicht ganz so einfach war es bisher, einen bestimmten Zeitstempel respektive Links zu Zeitstempeln über die App-eigene Sharing-Funktion zu teilen. In der neuesten Youtube-Mobile-Version erscheint beim Antippen des Share-Buttons ein Toogle rechts oben im Share Sheet, mit dem das Video an einem bestimmen Zeitpunkt geteilt werden kann und beim Empfänger dann ab diesem Punkt abgespielt wird. Dies hat "9to5Google" entdeckt Bisher mussten Links dazu auf Youtube im Browser manuell editiert werden, etwa nach dem Muster https://youtu.be/ODXquIAA-EE&t=1m30s. Die Youtube-Mobile-App bot diese Möglichkeit nicht. Auch mit dem neuen Feature der Mobile App muss man durch das Video bis zum gewünschten Zeitpunkt scrubben und dann vor dem Teilen das Toggle aktivieren. Und: Das eigentliche Video startet beim Empfänger zwar exakt an der gewünschten Stelle. Das heisst aber nicht, dass vorher keine Werbung angezeigt wird. (ubi)