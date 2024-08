Ex-Youtube-Chefin Susan Wojcicki verstorben

Susan Wojcicki, die seit 1998 für Google tätig war und von 2014 bis 2023 als CEO von Youtube amtete, ist im Alter von 56 Jahren an Lungenkrebs verstorben. Sundar Pichai, CEO von Google und Alphabet: "Sie haben sicher inzwischen die Nachricht gehört, dass Susan Wojcicki nach zwei Jahren mit Lungenkrebs gestorben ist. Selbst während ich dies schreibe, kommt es mir unmöglich vor, dass es wahr ist." Susan sei einer der aktivsten und lebhaftesten Menschen gewesen, die er je getroffen habe. "Ihr Verlust ist verheerend für uns alle, die sie kannten und liebten, für die Tausenden von Googlern, die sie im Laufe der Jahre angeführt hat, und für Millionen von Menschen auf der ganzen Welt…"Bei Google war Wojcicki in vielfältiger Weise entscheidend aktiv – und zwar von Beginn an: Sie vermietete, damals noch für Intel tätig, 1998 eine Garage an die Google-Gründer Larry Page und Sergey Brin. Im Jahr danach wurde sie Google-Mitarbeiterin Nummer 16. Googles Adsense-Werbeprogramm geht auf eine Idee von Wojcicki zurück, ausserdem gilt sie als massgeblich verantwortlich für den Kauf von Doubleclick durch Google . Des Weiteren war sie für Googles eigenen Video-Service tätig, erkannte das Potenzial des Start-ups Youtube und empfahl Google im Jahr 2006, Youtube für 1,65 Milliarden US-Dollar zu übernehmen. (ubi)